Milan-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan ospita il Torino nel 10° turno infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MILAN-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Torino

Milan-Torino Data: 26 ottobre 2021

26 ottobre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Milan di Stefano Pioli sfida in casa il Torino di Ivan Juric nella 10ª giornata infrasettimanale di Serie A. I lombardi sono imbattuti con 25 punti in classifica, frutto di 8 vittorie e un pareggio, i piemontesi si trovano invece a centro graduatoria a quota 11, con un cammino di 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Segui Milan-Torino solo su DAZN. Attiva ora

Nei 75 precedenti in Serie A fra le due squadre disputati in casa, il Diavolo è in netto vantaggio nelle statistiche con 44 vittorie, 20 pareggi e 11 affermazioni dei granata. Il Torino, in particolare, non vince a Milano dal lontano 24 marzo 1985, quando la squadra guidata da Gigi Radice si impose 0-1 su quella di Liedholm grazie ad una rete dell'austriaco Schachner.

Il Milan è reduce in Serie A da 5 vittorie consecutive, l'ultima delle quali per 2-4 a Bologna. I granata, invece, hanno ottenuto un pareggio, 2 sconfitte e un successo contro il Genoa nelle ultime 4 giornate.

Rafael Leão è il più prolifico dei rossoneri in Serie A con 4 goal, mentre fra i granata in vetta ai marcatori ci sono appaiati 4 giocatori, tutti a segno due volte, fra questi anche Tommaso Pobega, centrocampista in prestito dal Milan. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-TORINO

Milan-Torino si disputerà martedì 26 ottobre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 151ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

L'anticipo serale del turno infrasettimanale, Milan-Torino, sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Milan-Torino su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Federico Balzaretti.

Tramite DAZN sarà possibile vedere Milan-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale dell'arbitro, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l'evento integrale anche in modalità on demand.

La partitagrazie apotrà essere seguita ancheSul portale troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Pioli dovrà sempre fare i conti con l'infermeria piena, cui si è aggiunto dopo la sfida col Bologna anche Castillejo, vittima di un problema muscolare e costretto a lasciare anzitempo il campo. Davanti al secondo portiere Tatarusanu, Kjaer e Tomori dovrebbero essere confermati come coppia al centro della difesa, con Calabria a destra e Ballo-Tourè ancora favorito su Kalulu a sinistra. Sulla mediana si rivedrà il tandem composto da Tonali e Bennacer, in dubbio Kessié. Davanti uno tra Ibrahimovic e Giroud, dietro Saelemaekers, Krunic e Rafael Leão saranno i tre trequartisti.

Qualche problemino anche per i granata, con mister Juric che dovrà rinunciare contro i rossoneri ad Ansaldi, infortunatosi nella gara con il Genoa. Al suo posto a sinistra dovrebbe essere riproposto Ola Aina, con Singo a destra, e in mezzo al campo, nel ruolo di interni, Lukic e Pobega. Dubbi in attacco, dove Belotti si candida a rilevare Sanabria come centravanti titolare. Alle sue spalle Linetty e Brekalo agiranno da trequartisti. Fra i pali ci sarà Milinkovic-Savic, con una difesa a tre composta da Djidji, Bremer e Rodriguez.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Brekalo, Linetty; Belotti. All. Juric