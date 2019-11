Calciomercato Milan, Taison rivela: "I rossoneri hanno offerto 30 milioni per me"

L'attaccante brasiliano Taison ha rivelato l'offerta del Milan e la sua volontà: "È tempo di andare via dallo Shakhtar per me".

Gli avvenimenti accaduti durante - hanno avuto strascichi pesanti per Taison: l'attaccante brasiliano è stato espulso nel corso della partita per aver fatto il dito medio ai tifosi avversari, dopo essere stato vittima di ululati razzisti.

Questi episodi di razzismo hanno colpito Dentinho e Taison, i due brasiliani dei 'Minatori' hanno subito una pioggia di fischi ed ululati per tutta la partita, fino a quando Taison non si è spazientito ed ha scagliato il pallone verso il pubblico. Dopo questo ennesimo episodio di razzismo, l'attaccante brasiliano ha rivelato a 'Globoesporte' di non voler più restare in .

"Dopo quanto accaduto, ho pensato: è tempo per me di andare via dallo Shakhtar, questa è la mia volontà, voglio tornare ad essere felice".

La voglia di cambiare aria non è l'unica rivelazione che l'attaccante cresciuto nell'Internacional di Alegre ha svelato a 'Globoesporte': Taison ha, infatti, dichiarato che il in estate aveva fatto allo Shakhtar una grande offerta per lui.