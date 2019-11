Razzismo, Taison come Balotelli: spara una pallonata in tribuna

Episodio di razzismo in Shakhtar-Dinamo Kiev, dove Taison è stato preso di mira assieme a Dentinho: dopo aver mostrato il dito medio, è stato espulso.

Una settimana dopo il caso Balotelli, si torna a parlare di razzismo. Questa volta in , dove Taison e Dentinho, giocatori brasiliani dello , sono stati bersagliati dagli ululati dei tifosi della durante il big match della quattordicesima giornata di Premier League.

La gara è terminata col punteggio di 1-0 a favore dello Shakhtar, in rete con Krivtsov al 18'. Ma a far rumore è stato soprattutto un episodio avvenuto a un quarto d'ora dalla conclusione del match. Un fatto che ricorda in tutto e per tutto, estremizzandolo, l'episodio avvenuto a con protagonista l'attaccante del .

A gioco fermo dopo un fallo fischiatogli dall'arbitro in zona offensiva, Dentinho ha perso la pazienza: come Balotelli ha preso il pallone in mano, scagliandolo verso il settore dei sostenitori della Dinamo Kiev, autori di 'buuu' razzisti nei suoi confronti. Non solo: imbufalito, ha anche mostrato il dito medio ai tifosi rivali.

Até quando? 😢



Muita força a @dentinho e Taison, que lamentavelmente foram vítimas do asqueroso racismo no jogo entre e Dínamo de Kiev, na Ucrânia, hoje.#SayNoToRacism #NoToRacism #RacismoNuncaMais pic.twitter.com/Zl0lAXJbe3 — Corinthians (@Corinthians) November 10, 2019

A quel punto l'arbitro della sfida, Mykola Balakin, ha interrotto la partita per qualche minuto, sulla falsariga di quanto avvenuto più volte in . E Taison è uscito dal campo in lacrime, consolato anche dai giocatori della Dinamo Kiev. Ma, una volta ricominciato l'incontro, il direttore di gara non si è fatto impietosire dalla scena e ha applicato alla lettera il regolamento: ha estratto il cartellino rosso e ha espulso il giocatore per il suo gesto.

Medesima sorte è accaduta a Dentinho, altro elemento brasiliano dello Shakhtar, pure lui oggetto di ululati razzisti da parte dei tifosi della Dinamo. Arrabbiatissimo al momento dell'uscita dal campo, a differenza del compagno l'ex ha mantenuto i nervi saldi. Anche per lui, però, è stata una giornata da dimenticare nonostante l'importantissima vittoria.