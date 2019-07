Milan, svelata la seconda maglia per la stagione 2019/20: sarà bianca con il tricolore

Il sito Footy Headlines ha svelato in anteprima la seconda maglia che il Milan indosserà nella stagione 2019/20: sarà bianca con il tricolore.

Presentata al termine della scorsa stagione la prima maglia con la quale il club scenderà in campo nel prossimo campionato, il non ha invece ancora reso noto come sarà la seconda divisa da gara.

A fornire un'anticipazione a tutti gli appassionati ci ha però pensato il sito 'Footy Headlines', che ha svelato in anteprima la seconda maglia rossonera creata dalla Puma.

Anche qui la parola d'ordine utilizzata è stata tradizione, vista la classica trama a tinta unita di colore bianco che accompagna il Milan ormai da anni. Nel dettaglio, la nuova maglia avrà poi una striscia nera su una spalla e una rossa sull'altra.

A completare il tutto un tricolore posto dietro al collo, con il retro che dovrebbe invece essere occupato solamente dal numero e dal nome del calciatore, sempre su sfondo bianco.