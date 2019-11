Milan, svelata la maglia celebrativa per i 120 anni: trama d'oro su strisce sottili

Il Milan festeggia i 120 anni il 13 dicembre: svelata la maglia celebrativa dei rossoneri con strisce sottili e una trama dorata.

Il momento non è dei migliori, ma il arriverà a 120 anni di età il prossimo 13 dicembre e per l'occasione la squadra di Pioli scenderà in campo con una speciale maglia celebrativa, realizzata dallo sponsor tecnico Puma.

La divisa è già stata svelata da 'Footy Headlines': lo stile è quello già visto in questa stagione con le strisce rossonere molto sottili: cambia la trama ricamata sopra i colori sociali con il logo e gli sponsor totalmente dorati.

⚠🔴⚫ NEW: Classy AC Milan 120th Anniversary Kit Leaked: https://t.co/IN6WytfKks — Footy Headlines (@Footy_Headlines) November 25, 2019

Sotto lo stemma del Milan sarà ricamato il numero 120, mentre alle spalle la data della fondazione (1899) è accompagnata dal 2019. Le famose parole del fondatore Herbert Kilpin saranno stampate all'interno delle strisce in basso a sinistra: "Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo ai nostri avversari".