Milan, su Ricardo Rodriguez anche il Lione: chiesti 5,5 milioni

Ricardo Rodriguez è in procinto di lasciare il Milan a gennaio. Su di lui PSV, Fenerbahce e adesso anche il Lione. 5,5 milioni la richiesta.

Ricardo Rodriguez è il giocatore che più di ogni altro sembra vicino a lasciare il , visto che ormai da mesi non è più il titolare della squadra, dopo l'acquisto e l'exploit di Theo Hernandez.

Ieri sera vi abbiamo raccontato di come il Fenerbahce abbia fatto passi importanti verso lo svizzero, ma oggi 'Blick' spiega la situazione di mercato, aprendo il ventaglio di possibilità ad altre due squadre.

L'articolo prosegue qui sotto

Oltre al , quindi, ci sarebbero anche il ed il su Ricardo Rodriguez. I francesi hanno proprio fatto un'offerta recentemente al Milan e aspettano una risposta.

Il club rossonero chiede circa 5,5 milioni di euro per il cartellino dello svizzero, acquistato per quasi 20 milioni di euro due anni fa.

L'esterno ex vuole giocare con continuità nella seconda parte di stagione, in modo da rassicurare Petkovic e la in vista di .