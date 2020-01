Milan, l'agente di Ricardo Rodriguez: "Vuole giocare nel Fenerbahçe"

Gianluca Di Domenico, procuratore di Ricardo Rodriguez, annuncia la volontà del terzino svizzero: il pressing del Fenerbahçe è sempre più forte.

Dopo aver accolto per la seconda volta Zlatan Ibrahimovic, e mentre prova a regalare a Pioli anche un centrale difensivo, il pensa anche alle uscite. E il primo a lasciare la Milano rossonera, in questo senso, può essere Ricardo Rodriguez.

Sul terzino svizzero è forte il pressing del Fenerbahçe, che sta lavorando per portarlo a Istanbul già a gennaio. Una meta più che gradita, come annunciato all'emittente turca 'TRT Spor' da Gianluca Di Domenico, agente di Rodriguez.

🚨 Ricardo Rodriguez'in menajeri Di Domenico:



"Oyuncum, Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyor." pic.twitter.com/bs6YY1h70k — TRT Spor (@trtspor) January 7, 2020

Rodriguez lascerebbe così il Milan dopo due anni e mezzo dal suo arrivo al , datato estate 2017. Arrivato dalla tra squilli di tromba, ha perso via via consensi tra i sostenitori rossoneri e pure in campo, dov'è stato sopravanzato dal neo arrivato Theo Hernandez.

Per quanto riguarda la , nelle scorse settimane si era parlato di un possibile approdo al di Gattuso, che l'aveva già allenato al Milan. Ora, però, in prima linea c'è il Fenerbahçe. Che ora è intenzionato a chiudere.