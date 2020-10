Milan-Sparta Praga, le formazioni ufficiali: Tonali e Brahim Diaz titolari

Le formazioni di Milan-Sparta: Pioli fa turnover, ma Ibrahimovic gioca. In campo anche Krunic. Nei cechi occhio all'ex bolognese Krejci.

Le formazioni ufficiali di -Sparta Praga

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Brahim Díaz; Ibrahimovic.

SPARTA PRAGA (4-3-3): Heca; Sacek, Lischka, Celutska, Hanousek; Pavelka, Travnik, Vindheim; Dockal, Julis, Krejci.

Milan in campo con varie seconde linee: Pioli vara il turnover per far fronte ai vari impegni ravvicinati e schiera i vari Diogo Dalot (a sinistra, al posto di Theo Hernandez), Tonali, Krunic e Brahim Diaz. Intoccabile però Ibrahimovic, in una forma strepitosa.

Sparta Praga con un 4-3-3 in cui a ricoprire il ruolo dell'esterno offensivo sinistro sarà l'ex bolognese Krejci. In panchina invece un'altra vecchia conoscenza della nostra come Kozak.