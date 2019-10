Milan-SPAL, le pagelle: Suso pennella, Kessié poco lucido

Suso trasforma i fischi in applausi, Kessié ancora in difficoltà. Nel Milan brilla Hernandez, Piatek in ombra. Nella SPAL male i due attaccanti.

SUSO 7 – Basta una giocata, una pennellata, per trasformare i fischi (sonori, alla lettura delle formazioni) in applausi, convinti, scroscianti. Una punizione capolavoro per il suo primo goal stagionale, una rete che può aiutarlo a scrollarsi di dosso critiche e malumori e a ritrovare fiducia ed efficacia.

KESSIE 5 – Fischi che continuano ad accompagnare le giocate, ma soprattutto gli errori, di Kessié, tra i più in difficoltà in questa prima fase di stagione dei rossoneri. Passaggi sbagliati, leggerezze nella gestione del pallone, la sensazione di non essere lucido e tranquillo. Forse ha bisogno di rifiatare, più probabilmente deve ritrovare la determinazione per dimostrare di poter essere un giocatore importante per questo .

HERNANDEZ 6,5 – Le cose migliori per i rossoneri nascono tutte dall’out sinistro dove il francese continua a dimostrare di essere un lusso per questo Milan: corre, spinge, crossa e trova anche un goal annullato però giustamente per fuorigioco. Non è un azzardo definirlo già oggi uno dei migliori terzini mancini della .

CASTILLEJO 5,5 – Schierato al posto di Suso, non riesce a sfruttare la chance concessagli da Pioli, risultando poco incisivo. Ghiotta la palla goal sprecata nel primo tempo, con il palo colpito da distanza ravvicinata, in un’azione che ha riportato alla memoria i goal divorati da Robinho negli anni in rossonero. Ma a differenza dello spagnolo, il brasiliano sapeva come farsi perdonare…

PIATEK 5,5 – Altra serata difficile per il polacco, che non riesce a ritrovare l’impressionante continuità realizzativa che aveva contraddistinto la sua prima stagione in . Poche le occasioni per premere il grilletto, ma quando ‘spara’ il bersaglio, la porta difesa da Berisha in questo caso, sembra ben più piccolo dei canonici 7,32 metri.

PETAGNA 5,5 – San Siro e i colori rossoneri sono nel cuore del centravanti spallino, che ci tiene a far bella figura in quello che è stato anche il suo stadio. Fa a sportellate come sempre, si propone come punto di riferimento per i compagni ma non riesce di fatto mai a girarsi verso la porta di Donnarumma per provare a colpire. Un solo tiro nello specchio per lui, troppo poco per impensierire l’amico Gigio.

Le pagelle di Milan-:

MILAN (4-3-3): Donnarumma 6; Duarte 6,5, Musacchio 6 (46’ Calabria 6), Romagnoli 6,5, Theo Hernandez 6,5; Paquetà 6 (88’ Bonaventura sv), Bennacer 5,5, Kessie 5; Castillejo 5,5 (57’ Suso 7), Piatek 5,5, Calhanoglu 5,5. All Pioli.

SPAL (3-5-2): Berisha 6; Cionek 6, Vicari 5,5, Tomovic 6; Strefezza 6 (82’ Paloschi sv), Kurtic 6, Murgia 6, Missiroli 5,5 (71’ Valoti 5,5), Reca 5,5 (82’ Sala sv); Petagna 5,5, Floccari 5,5. All. Semplici