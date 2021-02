Sinergia tra Milan e Socios.com: tifosi protagonisti con i Fan Token

Partnership tra il Milan e Socios.com, che consentirà al popolo rossonero di interagire in prima linea con i propri beniamini utilizzando i Fan Token.

Anche il Milan sbarca su Socios.com. Sinergia tra il club rossonero e la piattaforma blockchain, che consentirà ai tifosi di interagire da protagonisti con Ibra e compagni.

Per farlo sarà necessario utilizzare i Fan Token $ACM, disponibili sull'app di Socios.com, che una volta acquistati consentiranno al popolo milanista di usufruire di benefits come voti nei sondaggi, promozioni, chat, giochi e premi esclusivi.

La prima iniziativa in programma riguarda un sondaggio: ai sostenitori del Diavolo verrà chiesto di creare uno slogan di incoraggiamento per i propri beniamini e poi scegliere quello preferito, che verrà integrato all'interno dello spogliatoio di San Siro fino al termine della stagione in corso.

La partnership tra il Milan e Socios.com fa seguito a quelle instaurate già da altri club come Barcellona, Juventus, Paris Saint-Germain, Roma, Atletico Madrid, Galatasaray e Trabzonspor. Dal 2019 ad oggi, ossia dal lancio dell'app, è stato consentito ai tifosi delle varie squadre di scegliere l'11 titolare di un'amichevole, il design della maglia per la nuova annata, prendere parte a conferenze, votare la canzone da ascoltare dopo i goal allo stadio e tanto altro ancora.

Mauro Tavola, Direttore Partnerships del Milan, si è mostrato entusiasta dell'accordo.

"Siamo lieti di poter attivare la partnership con Chiliz e di lanciare la nostra prima poll su Socios.com, dando voce ai nostri oltre 500 milioni di fan in giro per il mondo".

"Questa prima poll è particolarmente speciale per i nostri tifosi, in quanto serve a selezionare un messaggio di incitamento che verrà posizionato all’interno degli spogliatoi di San Siro. Un modo per avvicinare sempre di più i nostri tifosi alla squadra in questo periodo difficile creato dalla pandemia".

Soddisfatto anche Alexandre Dreyfus, CEO e Founder di Chiliz e Socios.com.