Il Milan conosce di nuovo la sconfitta: non accadeva da quasi otto mesi

La serie positiva termina a San Siro. Dopo 24 gare consecutive senza mai perdere, il riassapora il gusto amaro della sconfitta in contro il .

L'ultimo k.o. era stato ancora in casa, nel 26esimo turno dello scorso campionato contro il . 1-2 per effetto dei goal di Pandev e Cassata nel primo tempo. A nulla era valso il goal di Ibrahimovic a un quarto d'ora dalla fine.

Da lì, i rossoneri hanno iniziato una cavalcata che li ha portati a essere la miglior squadra della nel post primo lockdown della scorsa stagione e la capolista dell'attuale.

Era l'8 marzo 2020, quasi otto mesi fa. Per la precisione, 242 giorni fa. Un lungo periodo in cui il presente della squadra di Stefano Pioli, comunque, è profondamente cambiato.

Non sono cambiati gli uomini: nove dei giocatori in campo contro il Lille erano in campo anche con il Genoa. Ma c'è anche un altro dato statistico.

Quella contro il Lille è una sconfitta di fatto storica, poiché la più larga mai patita dal Milan in casa in una competizione europea.

I rossoneri, dal 1959 ad oggi, in sette occasioni erano stati battuti a Milano per 2-0 tra Coppa Campioni/ ed Europa League (una volta dal , una dall’ , una proprio dal Lille, due dall’ e due dall’ ), ma mai erano stati superati 3-0.

3 - Yusuf Yazici is the first player to score an away hat-trick against AC Milan in all competitions since Rivaldo in October 2000, for Barcelona in Champions League. Amazing. #ACMLOSC pic.twitter.com/jkRyyXi6dp