Milan-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan capolista sfida la Roma nel 'monday night' della quinta giornata: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

MILAN-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: lunedì 26 ottobre 2020

• Orario: 20:45

• Canale TV: Sky

• Streaming: Now TV e Sky Go

Quattro vittorie su quattro. Il Milan si presenta al big match con la Roma col morale a mille e forte di certezze fatte di risultati, che collocano il Diavolo in vetta alla .

Nel posticipo della quinta giornata i rossoneri sfidano i capitolini, reduci dalla cinquina al e in ripresa dopo l'inizio 'thrilling' col ko a tavolino contro il per il 'caso' Diawara.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Giallorossi a quota 7, Milan come detto a 12 ed entrambe vittoriose al debutto stagionale in : 3-1 di Ibra e soci in casa del , 2-1 della squadra di Fonseca sul campo dello in rimonta.

Tutto su Milan-Roma: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO MILAN-ROMA

Milan-Roma si gioca lunedì 26 ottobre 2020 a San Siro: fischio d'inizio previsto alle ore 20:45.

La partita tra Milan e Roma sarà trasmessa in da Sky, detentrice di sette incontri su dieci di ogni giornata di Serie A: i canali di riferimento saranno Sky Sport Serie A (202 del satellite; 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La sfida tra il Milan e la Roma sarà disponibile anche in su Now TV, registrandosi e acquistando una delle offerte disponibili, o tramite Sky Go (il servizio dedicato agli abbonati Sky) utilizzando l'app su pc, smartphone o tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Milan-Roma sarà disponibile anche in diretta testuale su Goal: dal prepartita alle formazioni delle squadre, fino al racconto delle azioni salienti del match.

Pioli si affida alla continuità e non cambia praticamente nulla: unico dubbio sulla trequarti dove Castillejo insidia Saelemaekers, fiducia a Brahim Diaz e Leao al posto degli infortunati Calhanoglu e Rebic, Ibra è intoccabile. In regia torna Bennacer, Calabria terzino destro.

I dubbi più grandi riguardano la Roma, che ha perso Mancini causa Covid: 4-2-3-1 o Fazio e difesa a tre, sugli esterni Santon e Spinazzola, Dzeko supportato da Pedro e Mkhitaryan.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Kumbulla, Fazio, Ibanez; Santon, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.