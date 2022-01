Milan-Roma, le pagelle: Maignan da applausi, Leao spacca la partita

PAGELLE MILAN

MAIGNAN 7,5 - Semplicemente insuperabile: si esibisce in diverse parate da copertina, contribuendo alla vittoria dei suoi.

FLORENZI 6,5 - Prima volta da ex per il numero 25 rossonero, che non si fa tradire però dall'emozione, sfiorando anche un eurogol su punizione. (78' CONTI sv)

KALULU 6,5 - La foga lo porta a commettere qualche ingenuità ma nel complesso si cala alla grande nei panni del vice-Tomori.

GABBIA 5,5- Sembra più sicuro in fase di impostazione che quando è chiamato a difendere, in evidente difficoltà negli uno contro uno con Zaniolo.

HERNANDEZ 6,5 - Con la fascia al braccio cerca di mettersi in evidenza, sempre insidioso nelle sue folate offensive.

TONALI 7- Sempre più un punto di riferimento del centrocampo rossonero, detta i tempi e si rende utilissimo anche in fase di ripiegamento.

KRUNIC 5,5 - Schierato da mediano davanti alla difesa, si rende utile in tante piccole cose ma pecca di lucidità in un paio di scelte decisive. (64' BAKAYOKO 5,5 - Appare ancora un po' imballato e insicuro, è chiamato a migliorare le sue performance viste le assenze di Kessié e Bennacer)

MESSIAS 7 - Sta bene, ha voglia di tentare la giocata e spesso riesce a saltare l'uomo. Preciso e cinisco sul goal del momentaneo 2-0.

DIAZ 6,5 - Lo spagnolo conferma anche in partita i progressi mostrati in allenamento, sottolineati alla vigilia da Pioli: tonico, brillante, ispirato. (88' MALDINI sv)

SAELEMAEKERS 6 - Utile e prezioso anche a sinistra, pedina tatticamente fondamentale per Pioli. (64' LEAO 7,5 - Gli bastano due accelerazioni per spaccare in due la partita, anche a gara in corso può essere devastante)

GIROUD 7 - Il duello con Smalling sa di Premier League, per il francese tanto lavoro per la squadra e la gioia del quinto goal a San Siro con la maglia del Milan. (78' IBRAHIMOVIC 5,5 - Tanti pregi, un grande difetto, confermato anche stasera: i rigori non sono il suo forte)

PAGELLE ROMA

RUI PATRICIO 7 - Non era al meglio ma sfodera una prestazione di altissimo livello, superandosi anche nel finale sul rigore parato a Ibrahimovic.

MANCINI 5 - Nervoso, impreciso, costretto ad usare le maniere forti nel finale per arginare Leao: serata da dimenticare.

SMALLING 6,5 - Unico a salvarsi nella retroguardia giallorossa, con esperienza, fisicità e senso della posizione.

IBANEZ 4,5 - L'errore che porta al momentaneo 2-0 è la macchia più evidente su una prestazione già nel complesso insufficiente.

KARSDORP 5 - Anche per l'olandese nervi a fior di pelle sin dal primo tempo. Hernandez è un cliente scomodo ma le colpe dell'ex Feyenoord sono evidenti.

PELLEGRINI 6,5 - Il capitano rientra con il piede giusto, risultando ancora una volta il migliore tra i centrocampisti schierati da Mourinho. Le migliori azioni nascono spesso dai suoi piedi. (71' EL SHAARAWY 5,5 - Diligentemente si mette al servizio della squadra anche da 'quinto', ma meriterebbe di giocare più vicino alla porta).

VERETOUT 5,5 - Soffre il movimento tra le linee di Brahim Diaz, bravo anche a schermarlo quando il francese prova, senza buoni esiti, a costruire dal basso. (71' AFENA-GYAN 5,5 - Mourinho lo manda in campo per aumentare il peso offensivo ma la partita gira nell'altro verso pochi minuti dopo il suo ingresso).

MKHITARYAN 6 - L'armeno si vede solo a tratti, sfiorando però nella ripresa un gran goal dalla distanza, cancellato da una delle tante super parate di Maignan.

VINA 5,5 - Messias lo mette costantemente in difficoltà nell'uno contro uno, arriva stremato al cambio nella ripresa. (71' CRISTANTE 6 - Cerca di dare maggiore solidità al reparto ma l'inerzia del match rende il suo compito ancor più ostico).

ZANIOLO 6 - Quando si accende dà sempre l'impressione di poter trovare la giocata vincente, gli manca un pò di fortuna e di lucidità in alcune situazioni. (85' PEREZ sv)

ABRAHAM 6,5 - Due goal letteralmente cancellati da Maignan, uno portato a casa con una zampata da uomo d'area. (76' SHOMURODOV sv)

