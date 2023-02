Il Milan ritrova Maignan, Pioli annuncia: “Sta bene e contro l’Atalanta gioca lui”

Mike Maignan torna finalmente in campo. Il portiere si è messo alle spalle l’infortunio che l’ha costretto ad un lungo stop.

Tre vittorie consecutive per mettersi alle spalle il momento più difficile della stagione. Il Milan, dopo un inizio di 2023 assolutamente deludente, ha dato nelle ultime due settimane netti segnali di ripresa e domenica proverà a ripetersi in uno dei big match del ventiquattresimo turno di Serie A: quello con l’Atalanta.

A San Siro andrà in scena una sfida che metterà in palio punti fondamentali per la corsa che conduce ad una qualificazione alla prossima Champions League (i rossoneri vantano tre lunghezze di vantaggio sugli orobici) e quindi entrambe le squadre avranno pochissimi margini d’errore.

Stefano Pioli ha presentato la gara che si giocherà a San Siro, nella consueta conferenza stampa della vigilia e, nel parlare delle condizioni generali della squadra, ha annunciato il ritorno in campo di Mike Maignan.

“Ibrahimovic sta sempre meglio, ha fatto una settimana quasi al completo con noi. Calabria e Bennacer non sono convocati, ma da mercoledì li riavremo in squadra, così come Florenzi che dovrebbe essere condonabile per Firenze. Maignan sta bene e domani gioca”.

Il Milan torna a contare sul suo portiere titolare, ma Pioli non dimentica il contributo dato da Tatarusanu negli ultimi mesi.

“Tatarusanu ha fatto pienamente il suo dovere. Ha faticato di più all’inizio perché era da tanto che non giocava, ma dopo aver ritrovato il ritmo ha dato certamente il suo contributo. Sono molto contento di quello che ha fatto”.

Maignan è uno degli uomini di punta del Milan.

“E’ stato un leone in gabbia, perché non poteva aiutare la squadra. Ha lavorato bene e sta bene, è molto motivato e darà sicuramente un grande apporto. E’ stato il miglior portiere della scorsa stagione e ci dà tanto in tante situazioni. E’ un portiere molto comunicativo e contro l’Atalanta, come accade sempre, sarà forse il giocatore che avrà le maggiori possibilità di far ripartire l’azione. Sa variare le giocate, ma non dimentichiamo che non gioca da cinque mesi ed anche lui dovrà riprendere ritmo, posizione e tante cose che devono tornare ad essergli familiari. Ovviamente sono contento per il suo rientro”.

Maignan non gioca una partita di campionato dallo scorso 18 settembre 2022 (Milan-Napoli 1-2). Per lui, se si considera anche la Champions League, sono state appena nove le gare sin qui disputate in stagione.