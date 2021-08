Il Milan non si ferma: passi in avanti per il ritorno di Bakayoko

Dopo aver praticamente chiuso per Florenzi, il Milan lavora adesso al ritorno di Bakayoko. Summit positivo con gli agenti del calciatore.

Il Milan si sta confermando confermando come una delle società più attive in assoluto in sede di calciomercato. Dopo aver chiuso le operazioni che hanno portato in rossonero Maignan, Giroud e Ballo-Touré ed essersi garantito la permanenza di Brahim Diaz, oltre che i riscatti di Tomori e Tonali, ora punta a mettere a disposizione di Stefano Pioli almeno un altro paio di rinforzi in tempi brevi.

Come è noto, la società meneghina negli ultimi giorni ha fatto importati passi in avanti per Alessandro Florenzi. Un accordo con la Roma è di fatto già stato trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto, il tutto per un potenziale esborso complessivo da 5,5 milioni di euro.

Un’operazione importante (sono attesi solo gli annunci ufficiali) che garantirà a Pioli la possibilità di puntare su un elemento che porterà con sé in dote oltre che tanta qualità e duttilità, anche molta esperienza. Ma non è tutto.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’ infatti, il Milan sta lavorando anche al ritorno di Tiémoué Bakayoko. Nella giornata di giovedì è andato in scena presso la sede del club rossonero, un incontro che ha visto protagonisti Paolo Maldini e Frederic Massara e gli agenti che curano gli interessi del giocatore in Italia.

Il summit ha dato esito positivo, ma ancora trovato un accordo con il Chelsea, ovvero il club che detiene la proprietà del cartellino del centrocampista.

La volontà del Milan sarebbe quella di chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto e non è escluso che presto si possa arrivare ad una fumata bianca.

Bakayoko ha già vestito la maglia rossonera nella stagione 2018-2019 ed è reduce da un’annata da ottimo protagonista al Napoli.