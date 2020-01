Milan, Reina passa ufficialmente all'Aston Villa

Porte girevoli in casa Milan: ufficiale il passaggio di Reina all'Aston Villa, mentre c'è la firma di Begovic.

Cambio della guardia in casa : Pepe Reina cede il suo posto da vice Donnarumma e passa ufficialmente in prestito fino alla fine della stagione all' . A Milano è arrivato Asmir Begovic.

Mentre il portiere spagnolo lascia la per abbracciare la Premier League, Begovic fa il percorso inverso e barca al cospetto della 'Madunina': il portiere bosniaco arriva in prestito fino alla fine della stagione dal Bournemouth. L'Aston Villa ha annunciato ufficialmente Pepe Reina sui propri canali social.

L'ex portiere del ha lasciato i rossoneri con una promessa: quella di ricongiungersi a luglio. È atteso a breve, invece, l'annuncio ufficiale del Milan di Asmir Begovic.