Reina saluta il Milan su Instagram: arriva Begovic

Vicino al passaggio all'Aston Villa, Reina saluta il Milan tramite il suo profilo Instagram. Domani arriverà Begovic, il sostituto, per le visite.

Oggi a Pepe Reina sedeva sulla panchina del al Cagliari, ma quella della Sardegna Arena potrebbe essere stata la sua ultima in rossonero, almeno per questa stagione.

Il numero uno spagnolo sembra infatti essere pronto a volare in Premier League per vestire la maglia dell' fino alla fine della stagione. Con una promessa: di tornare a luglio.

Sul proprio profilo Instagram l'ex numero uno del ha salutato il Milan.

"Grazie, ci vediamo a luglio"

Sarà la seconda esperienza per Reina in , dopo aver giocato per 8 anni con il .

Al suo posto arriverà invece un altro Premier League, Asmir Begovic: domani il bosniaco sarà in città per le visite mediche. Arriva dal Bournemouth, dopo aver giocato nel Qarabag fino a dicembre.