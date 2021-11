Milan-Porto, le pagelle: Bennacer troppo leggero, Tonali l'anima del Diavolo

MILAN

TATARUSANU 6 - Salva il salvabile, pur senza mai trasmettere sicurezza al reparto.

CALABRIA 5 - Serata complicata per il vicecapitano rossonero, costretto per 45 minuti a rincorrere un indemoniato Luis Diaz. (46' KALULU 6,5 - Entra con personalità, propiziando anche la rete dell'1-1)

TOMORI 6 - Dà l'impressione di trovarsi meglio con Kjaer che non con Romagnoli, si batte con la solita caparbietà.

ROMAGNOLI 5,5 - Soffre il dinamismo di Evanilson e la fisicità di Taremi, ha bisogno di ritrovare fiducia e sicurezza.

HERNANDEZ 5,5 - Poco lucido nella gestione di alcuni possessi, prova a sprigionare la sua potenza in progressione ma trova il binario intasato.

BENNACER 5 - Si può discutere dell'intensità del contatto con Grujic, non della leggerezza commessa dall'algerino nella gestione di quel pallone che costa l'1-0.

TONALI 6,5 - Uno dei pochi, se non l'unico, a metterci cuore, grinta e determinazione, avanza di diritto la sua candidatura ad una maglia da titolare nel derby. Anima del Milan di stasera. (68' KESSIE 6 - Spezzone di gara all'insegna della sostanza e poco altro).

SAELEMAEKERS 5,5 - Ha la spia della riserva accesa già da qualche gara, tra i più spremuti da Pioli in questo ciclo autunnale.

BRAHIM DIAZ 5,5 - Al rientro dopo lo stop per il COVID, non è ancora brillante e non riesce ad accendersi e accedere il Milan. (68' KRUNIC 6 - Sbaglia poco ma non incide in fase offensiva)

LEAO 6 - Primo tempo sottotono, poi si accende a tratti, col suo talento nell'uno contro uno. Anche lui però, sempre in campo dall'inizio della stagione, ha bisogno di rifiatare. (85' MALDINI sv)

GIROUD 6 - Non è attaccante da contropiede ma riesce comunque a rendersi utile e pericoloso nei pochi palloni a disposizione. (76' IBRAHIMOVIC 6 - Anche stasera, aveva risposto presente, con un goal cancellato solo per la posizione di offside di Hernandez)

PORTO

PORTO (4-4-2): Diogo Costa 6; Joao Mario 6,5, Pepe 6,5, Mbemba 5,5, Zaidu 6; Otavio 6,5 (86' Martinez sv), Sergio Oliveira 6,5 (73' Vitinha 6), Grujic 7, Luis Diaz 7,5 (79' Bruno Costa sv); Evanilson 7 (79' Conceiçao sv), Taremi 6,5 (86' Pepe sv). All. Conçeicao 7