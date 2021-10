Milan e Porto si sfidano nella fase a gironi di Champions League: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

MILAN-PORTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Vietato sbagliare. Il Milan arriva al primo vero bivio della sua stagione: quello che stabilirà se la sua avventura in Champions League potrà proseguire o meno. La compagine rossonera, grande protagonista in campionato, nella massima competizione europea per club è viceversa incappata in un avvio quanto mai complicato che la pone di fronte ad un ‘dentro o fuori’.

Per provare a rimettere le cose sui giusti binari gli uomini di Stefano Pioli dovranno intanto cercare di vincere contro la sfida che la vedranno opposta al Porto nella quarta giornata della fase a gironi.

Il Milan si presenta all’appuntamento da fanalino di coda del Gruppo B e con un fardello di tre sconfitte patite in altrettante uscite nel torneo. Dopo aver infatti esordito con una sconfitta contro il Liverpool (3-2 ad Anfield), i rossoneri sono caduti anche contro l’Atletico Madrid (2-1 a San Siro) e proprio il Porto (1-0 nella loro ultima uscita all’Estádio do Dragão.

Proprio il successo maturato nel match di andata, ha invece permesso al Porto di rimettersi in carreggiata. Per i lusitani sono quattro i punti in classifica, frutto del pareggio all’esordio con l’Atletico Madrid (0-0 in Spagna) e della debacle interna contro il Liverpool (pesante 5-1 per i Reds).

Le due squadre arrivano ad un appuntamento cruciale sapendo che la classifica del Gruppo B attualmente recita: Liverpool 9 punti, Atletico Madrid e Porto 4, Milan 0.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero undici tra le due squadre. Il bilancio complessivo sorride al Milan in virtù delle quattro vittorie conseguite a fronte di tre pareggi e di tre successi del Porto.

L’ultima sfida tra le due squadre a Milano risale all’11 settembre 1996. In quell’occasione furono i lusitani ad imporsi per 3-2 grazie al goal di Artur Oliveira e la doppietta di Jardel. Di Simone e Weah le reti rossonere.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Milan-Porto: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni impiegate dai due allenatori fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming .

ORARIO MILAN-PORTO

Milan-Porto, sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League, si giocherà mercoledì 3 novembre 2021 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il calcio d’inizio è stato programmato alle 18,45.

La sfida che vedrà opposte Milan e Porto verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video, ovvero la piattaforma che si è garantita i diritti della miglior gara in programma nel mercoledì di Champions League.

Sarà quindi possibile seguire la gara dei Meazza sulle smart tv compatibili con l’apposita app, ma anche su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick.

Un’alternativa è rappresentata dall’app di Amazon Prime Video presente su Sky Q.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Milan-Porto per Amazon Prime Video è stata affidata a Sandro Piccinini, mentre il commento tecnico sarà di Massimo Ambrosini.

A raccontare le sensazioni dei protagonisti da bordo campo saranno invece Alessia Tarquinio e Fernando Siani.

Essendo trasmessa da Amazon Prime Video, Milan-Porto sarà ovviamente visibile anche in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone o ancora su pc e notebook. Nel primo caso sarà sufficiente utilizzare l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android, mentre nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Chi non avesse la possibilità di seguire Milan-Porto in tv o in streaming, può contare su un’ulteriore opzione per non perdersi il match del Meazza: la diretta testuale proposta da Goal. Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio aggiornandovi su tutte le novità relative alla sfida e poi vi racconteremo tutte le fasi salienti e gli eventi della gara fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-PORTO

Consueto 4-2-3-1 per Stefano Pioli che, davanti a Tatarusanu, si affiderà ad una linea difensiva composta da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernadez. Kessie e Tonali formeranno il duo di mediana, mentre in attacco dovrebbe toccare a Giroud supportato Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao.

Sergio Conceição si affiderà 4-4-2 nel quale Pepe e Mbemba formeranno la coppia centrale di difesa davanti a Diogo Costa. Cerniera di mediana composta da Sergio Oliveira ed Uribe, con Otavio e Luis Diaz chiamati a spingere sulle fasce, mentre in attacco potrebbe toccare alla coppia Martinez-Taremi.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otavio, Sergio Oliveira, Uribe, Luís Díaz; Martinez, Taremi.