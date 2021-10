Milan-Porto su Amazon Prime: il programma della serata

La gara di Champions League tra Milan e Porto verrà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime: tutti i protagonisti della serata.

Il Milan si gioca le residue speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League nella gara casalinga contro il Porto. I rossoneri sono infatti obbligati a vincere dopo le tre sconfitte consecutive incassate nelle prime tre giornate.

La gara, in programma mercoledì 3 novembre alle ore 18.45, verrà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime con collegamenti live a partire dalle ore 18.00. In diretta da San Siro ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf e Gianfranco Zola.

La telecronaca di Milan-Porto è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Fernando Siani.

Al termine della gara l’highlights show con i goal di tutti i match dalle 23.00 condotto da Marco Cattaneo insieme a Federico Balzaretti e Claudio Marchisio.

Non solo, prima del match torna anche 'Oltre i titoli', appuntamento settimanale di Amazon Prime dedicato alla UEFA Champions League e condotto da Valentina Ballarini con ospiti del mondo dello sport, del giornalismo e dei social.