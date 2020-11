Il Milan si tiene la vetta, Pioli: “Juve, Inter e Napoli sono più forti di noi”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, commenta il pareggio ottenuto contro il Verona: “E’ dura giocare così tanto, siamo arrivati stanchi”.

Il non va oltre il 2-2 in casa con il e vede svanire la possibilità di tentare un primo allungo sulle inseguitrici in classifica. A San Siro, i rossoneri, dopo essersi trovati sotto di due reti ed aver anche fallito un calcio di rigore con Ibrahimovic, hanno trovato, grazie ad una rete proprio del fuoriclasse svedese, il goal del pareggio solo in pieno recupero.

Stefano Pioli ha commentato la prova della sua squadra ai microfoni di Sky.

“E’ dispendioso giocare così tante partite. Il Verona ha avuto diversi giorni per preparare la gara, noi invece solo una mezza rifinitura. Ibrahimovic? Era dispiaciuto perché oggi si poteva vincere. Mi ha detto che il prossimo rigore forse lo farà calciare a Kessié e che è stanco, ma per fortuna arriva la sosta”.

Il tecnico rossonero ha spiegato in cosa deve migliorare il Milan.

“Commettiamo troppe disattenzioni sulle palle inattive e la cosa inizia a diventare pesante. Serve maggiore attenzione, ma anche maggiore organizzazione. Per il resto abbiamo creato tanto e quindi abbiamo poco da rimproverarci. A volte ci sbilanciamo troppo e non restiamo compatti, ma alla fine i tiri sono stati 25 a 4 per noi. Il Verona ha i suoi meriti, ma noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Potevamo vincere, anche se le cose si erano fatte complicate”.

Il Milan ha dimostrato si saper reagire e di volerci provare fino alla fine.