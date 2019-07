Milan, Piatek confessa: "Sogno di giocare in coppia con Cristiano Ronaldo"

Piatek vuole trascinare il Milan: "Gattuso alla fine era svuotato. Suso trequartista? Per lui è più difficile. Non credo alla maledizione della 9".

Krzysztof Piatek, dopo una prima stagione in da incorniciare, ha conquistato la maglia numero 9 del e ora non si pone limiti in vista della nuova stagione.

L'obiettivo ovviamente è segnare tanti goal e trascinare il Milan in , impresa solo sfiorata qualche mese fa. Piatek peraltro, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', non crede alla maledizione della 9 rossonera ed è ben lieto di indossarla.

"Il 9 è un numero importante per un attaccante, tutti i migliori ce l’hanno. Lewandowski, Suarez, Benzema, Kane. Sono felice perché la società ha creduto nelle mie qualità, mi avevano detto che me la sarei dovuta conquistare, mentre io dissi che avrei lottato con tutte le mie forze per averla e ce l’ho fatta. Non credo alla scaramanzia e a questa maledizione. Per me la 9 è la normalità, andrà tutto bene come con la 19. Non mi fa paura".

Piatek poi ammette di preferire il modulo a due punte e rivela il suo sogno nel cassetto.

"Con chi vorrei giocare in coppia? Cristiano Ronaldo e Shevchenko. Quando sono arrivato in , chi l’avrebbe detto che avrei segnato più di CR7... Ma io voglio migliorare e diventare capocannoniere. Farò di tutto per riuscirci".

L'attaccante polacco promuove il nuovo tecnico Giampaolo e spiega l'addio di Gattuso.

"Giampaolo è un maestro di calcio, lo confermo. Il 4-3-1-2 mi piace perché dà molte soluzioni offensive. In Italia ho già avuto quattro allenatori, lui è il quinto, ma tatticamente è senz’altro il migliore. Gattuso è una leggenda e ha anche un carattere un po’ matto. Ama da morire il Milan, si è assunto molte responsabilità ed è arrivato alla fine stanco e svuotato".

Piatek, infine, si sofferma sul nome del possibile trequartista rossonero e mostra qualche dubbio sull'ipotesi Suso.