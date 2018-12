Milan-Parma, le pagelle: super Cutrone, delude Gervinho

Nel Milan brilla soprattutto Cutrone, ma anche Abate si disimpegna in moto ottimale da difensore centrale. Male Gervinho nel Parma.

MILAN

DONNARUMMA 6: Può poco sul goal di Inglese, si mostra sicuro quando chiamato in causa dai compagni nel giocare coi piedi.

CALABRIA 5,5: Sempre pronto ad appoggiare l’azione offensiva, non brilla però al cross, risultando troppo impreciso.

ABATE 7: Si galvanizza in un ruolo per lui assolutamente inedito: non sbaglia un intervento, leggendo perfettamente ogni chiusura difensiva.

ZAPATA 6: Ingaggia un duello estremamente fisico con Inglese, senza commettere grandi errori.

RODRIGUEZ 6,5: Attento, pulito negli interventi, puntuale nelle diagonali: prestazione solida.

KESSIE 6: Salva una prestazione da sufficienza striminzita realizzando con freddezza glaciale il rigore del 2-1.

BAKAYOKO 6: Si conferma ad ottimi livelli anche da vertice basso ma resta la macchia sul goal di Inglese, con il francese che si fa anticipare dal centravanti gialloblù.

MAURI 5,5: Gioca con coraggio, per cercare di sfruttare la chance concessagli da Gattuso. Lascia il campo ad inizio ripresa più per ragioni tattiche che per demerito. (53’ BORINI 5,5: Non lascia il segno, incappando in qualche errore banale col pallone tra i piedi)

SUSO 6: Non scintillante, ma comunque sempre pericoloso lo spagnolo, che con il suo incedere tiene sempre sulle spine la difesa gialloblù. (89’ CASTILLEJO sv)

CUTRONE 7: Non fa rimpiangere Higuain, travestendo anzi i panni del ‘Pipita’ in occasione del goal, una volée da applusi che fotografa i progressi fatti da Patrick anche dal punto di vista squisitamente tecnico.

CALHANOGLU 5,5: Ci si aspettava di più dal turco dopo l’incoraggiante secondo tempo contro il Dudelange: si accende solo a sprazzi.

PARMA

SEPE 6: Poco sicuro coi piedi, decisamente meglio tra i pali. Sorpreso dal diagonale di Cutrone e spiazzato dal rigore di Kessié.

IACOPONI 6: Dopo un buon primo tempo cala un pò nella ripresa, portando comunque a casa la sufficienza.

BRUNO ALVES 6: L’esperienza gli permette di farsi trovare spesso al posto giusto, fa sentire il fisico nell’uno contro uno.

BASTONI 5,5: Gara più che sufficiente fino allo sfortunato tocco di mano punito con il rigore dal VAR. Un episodio che inevitabilmente condiziona partita e pagella.

GAGLIOLO 5,5: Ha sulla coscienza un clamoroso errore sotto porta nel primo tempo, cerca di limitare i danni in marcatura su Suso.

GRASSI 6: Tanto lavoro oscuro per l’ex Atalanta, sempre molto efficace in fase di interdizione. (84’ CERAVOLO sv)

SCOZZARELLA 6,5: Dimostra di poter essere uno dei punti di forza di questo, dando geometrie al centrocampo. Pericolosissimo sui calci piazzati, come dimostra l’assist per il goal di Inglese. (78’ STULAC sv)

BARILLA 5,5: Tanta quantità, poca qualità: qualche errore di troppo nel controllo palla, perde spesso un tempo di gioco.

BIABIANY 6,5: Il più attivo della linea offensiva gialloblù: i problemi fisici sono alle spalle, quando trova spazio mette in apprensione i rossoneri con la sua velocità.

INGLESE 6,5: Generoso, lotta su tutti i palloni cercando di dare un punto di riferimento alla squadra con la sua fisicità, e trova il goal con un movimento da grande centravanti.

GERVINHO 5: Grande ‘assente’ di giornata, dopo aver colpito contro Torino e Sassuolo nelle ultime due gare si ferma contro i rossoneri, restando ai margini della partita. (62’ CICIRETTI 5,5: Il suo ingresso non cambia marcia all’attacco del Parma, con qualche errore di troppo nei passaggi).