Milan, si complica Onyedika: Onana e Vranckx le alternative

Il Midtjylland ha rifiutato l'ultima offerta del Milan per Onyedika: salgono così le quotazioni di Onana del Bordeaux e Vranckx del Wolfsburg.

Ulteriore rallentamento nella trattativa tra Milan e Midtjylland per Raphael Onyedika, obiettivo individuato dai rossoneri per rinforzare il centrocampo a disposizione di mister Stefano Pioli.

Come riferito da 'Sky Sport', la società danese ha rigettato al mittente l'ultima proposta economica avanzata da quella meneghina: c'è ancora distanza tra domanda e offerta, il che può aprire a nuovi scenari.

Il Milan, infatti, non è intenzionato a farsi trovare impreparato qualora i discorsi col Midtjylland dovessere definitivamente naufragare: in caso di uscita di Tiemoué Bakayoko, il 'Diavolo' potrebbe concentrare i suoi sforzi su altri due profili, da cui sceglierne uno.

Il primo è quello di Jean Onana, camerunese classe 2000 in forza al Bordeaux: con i 'Leoni indomabili' ha conquistato la medaglia di bronzo in occasione dell'ultima Coppa d'Africa disputata proprio in Camerun. Il prezzo del cartellino si aggira sui 4-5 milioni.

E' invece due anni più giovane Aster Vranckx, talento belga del Wolfsburg: lui potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto.