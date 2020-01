Tanti nomi per il Milan: offerti Florentino e Zaracho

Giornata di visite ieri a Casa Milan: ai rossoneri sono stati proposti Florentino del Benfica e Zaracho del Racing Club. Maldini e Boban valutano.

Preso atto della trattativa ormai sfumata per Dani Olmo, destinato al Lipsia, il si proietta su altri nomi che potrebbero tornare utili durante la sessione estiva del calciomercato, quando ci sarà più margine di manovra per puntellare la rosa.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La giornata di ieri è stata ricca di incontri nella sede rossonera: come riportato da 'Tuttosport', a Casa Milan si è presentato l'agente Bruno Carvalho Santos che non ha perso l'occasione di proporre a Maldini e Boban uno dei suoi assistiti.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Si tratta del talentuoso classe 1999 Florentino, mediano in forza al dove ultimamente è scomparso dai radar per fare spazio al nuovo acquisto Julian Weigl: l'operazione potrebbe chiudersi in prestito biennale con diritto di riscatto in favore dei meneghini.

Poi è stato il turno di Augustin Jimenez, agente tra gli altri di Matias Zaracho, trequartista del Racing Club che già in passato era finito nel mirino milanista. Occhio anche a Jean Marcelin, assistito da Alessandro Luci, che potrebbe rappresentare un'opzione interessante per la difesa qualora il giovane Gabbia venisse ceduto al . In alternativa c'è il profilo di Wesley Fofana del .