Niente Milan per Dani Olmo: è a un passo dal Lipsia

Il Lipsia mette la freccia per Dani Olmo: 30 milioni più bonus alla Dinamo Zagabria e contratto fino al 2025. Sfuma l'ipotesi Milan.

Sta per definirsi il futuro di Dani Olmo, stellina della ancora per poco: è quasi fatta per il passaggio in al , squadra capolista della .

Come riferito da 'AS', il club tedesco è vicino a raggiungere un accordo con quello croato: 30 milioni più bonus che potrebbero far lievitare la cifra fino a 45, per lo spagnolo un contratto di cinque anni e mezzo fino al giugno 2025.

Ciò che ha convinto Dani Olmo è la possibilità di continuare a giocare in dopo l'eliminazione con la Dinamo: il Lipsia sfiderà il agli ottavi di finale e sarà l'opportunità di mettersi ulteriormente in mostra a grandi livelli nel tentativo di convincere Luis Enrique a convocarlo per i prossimi Europei itineranti.

Superata la concorrenza di , e soprattutto : Maldini e Boban hanno mostrato interesse senza fare il passo dell'offerta ufficiale, preferendo attendere prima di formulare una proposta che avrebbe avuto il compito di bloccare il trequartista in vista dell'estate. Strategia che non ha avuto l'esito sperato.