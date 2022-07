Il Milan cerca rinforzi in difesa: spunta Ndicka dell'Eintracht Francoforte

Il centrale francese piace ai rossoneri, ancora alla ricerca di un innesto per rinforzare il reparto difensivo per la prossima stagione.

Il Milan si mantiene sempre vigile sul mercato alla ricerca di rinforzi da consegnare a Pioli per il reparto arretrato.

Il nome nuovo in questo senso porta a Evan Ndicka, centrale classe 1999 in forza all'Eintracht Francoforte. A riferirlo è Sky Sport.

Nella scorsa stagione Ndicka ha vinto l'Europa League con il club tedesco, mettendosi in mostra come uno dei profili più interessanti per la retroguardia anche in Bundesliga.

Molto forte fisicamente e in grado di ricoprire anche il ruolo di terzino, su di lui si segnala anche l'interesse della Roma.

Un altro profilo valutato dai rossoneri è invece quello di Tanganga del Tottenham. Dopo aver perso Botman, finito al Newcastle malgrado un lungo corteggiamento da parte del Milan, Maldini e Massara sembrano intenzionati a chiudere un affare per la difesa nel più breve tempo possibile.