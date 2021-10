Il Milan perde Messias: lesione del retto femorale per il brasiliano

Brutta notizia per Stefano Pioli: Junior Messias ha rimediato la lesione del retto femorale della coscia sinistra, stop di almeno un mese.

Non può di certo considerarsi fortunata finora la nuova vita rossonera di Junior Messias: dopo l'esordio non propriamente positivo contro l'Atalanta al 'Gewiss Stadium', il brasiliano deve scontrarsi con un problema fisico di non poco conto.

Il bollettino del Milan parla chiaro: lesione del retto femorale della coscia sinistra e nuovi controlli previsti tra dieci giorni.

Una tipologia di infortunio che terrà lontano dai campi Messias per almeno un mese: ciò vuol dire che non sarà a disposizione di Pioli nei sette match che precederanno la sosta di novembre, tra cui la doppia sfida con il Porto in Champions League e il derby con l'Inter in campionato.

A meno di complicazioni, Messias potrebbe rivedersi al rientro dalla sosta per la trasferta di Firenze contro la Fiorentina o in occasione del viaggio al 'Wanda Metropolitano' per affrontare l'Atletico Madrid di Simeone.