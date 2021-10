La prima volta di Messias: l'esordio rivedibile del brasiliano con la maglia del Milan

Il trequartista brasiliano, entrato sullo 0-3, ha 'provocato' il rigore trasformato da Zapata prima di viziare anche l'azione del 2-3 finale.

Nella notte di Bergamo che ha visto il Milan sbancare il campo dell'Atalanta, c'è stato anche spazio per una prima volta in rossonero: sul prato del Gewiss Stadium, infatti, ha debuttato Junior Messias, ossia l'ultimo colpo estivo della dirigenza rossonera che lo ha prelevato dal Crotone per aggiungere un altro tassello nella rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Il calciatore brasiliano ha bagnato il suo debutto ufficiale in rossonero entrando in campo al 73' sostituendo Brahim Diaz con il Milan saldamente in controllo del match e avanti 0-3.

Paradossalmente, però, è stato proprio il classe 1991 - che fino a pochi anni faceva il fattorino - a rianimare in maniera del tutto involontaria un match che sembrava ormai chiuso a tripla mandata.

Procediamo con ordine. All' 85', nel tentativo di murare una conclusione da fuori di Zappacosta, Messias ha intercettato il pallone con il braccio all'imbocco dell'area di rigore. Dopo l'on field review da parte dell'arbitro Di Bello, il direttore di gara ha reputato falloso l'intervento del giocatore verdeoro, punendolo con un calcio di rigore in favore dei nerazzurri poi trasformato da Zapata.

E non finisce qui perchè a meno di un minuto dal fischio finale Messias aiuta in ripiegamento difensivo ma perde il duello fisico con Zapata che arriva sul fondo e serve a Pasalic il pallone del definitivo 2-3. Anche questo chiaro episodio da moviola con le proteste da parte di Messias che sosteneva di essere stato spinto dall'attaccante colombiano ma anche in questo caso l'arbitro ha optato per la regolarità dell'azione.

Morale della favola, la prima di Messias con il 'Diavolo' lo ha visto sfortunato protagonista delle due reti nerazzurre. Due spaventi che, per sua fortuna, non hanno ribaltato le sorti del match.