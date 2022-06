Il Milan sonda la pista Mario Götze: si può liberare dal PSV per 4-5 milioni di euro

Già accostato ai rossoneri due estati fa, il fantasista tedesco in forza al PSV Eindhoven può lasciare l’Eredivisie grazie ad una clausola.

Elementi di esperienza uniti a giovani e talenti in rampa di lancio. È stato questo il mix vincente che ha portato il Milan a tornare campione d’Italia dopo 11 anni. Un successo che i Leão e i Tonali hanno costruito insieme ai Giroud e agli Zlatan.

Formula che vince, non si cambia. Anche per l’anno prossimo i rossoneri, freschi di passaggio di proprietà, puntano ad aggiungere alla rosa nomi di peso. In attesa delle formalità per Divock Origi, il nome che emerge è quello di Mario Götze.

L’ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco era già entrato nei radar rossoneri un paio d’anni fa, dopo essersi svincolato dai gialloneri a parametro zero. Poi fu convinto da Roger Schmidt a seguirlo al PSV Eindhoven.

Con la partenza dl tecnico ex Leverkusen in direzione Lisbona, per la precisione al Benfica, anche lo scenario di un addio di Götze in estate si potrebbe prefigurare. E il Milan starebbe sondando la pista.

L'articolo prosegue qui sotto

Per liberare il match-winner della finale del Mondiale 2014 basterebbero 4-5 milioni di euro, ovvero l’ammontare della clausola inserita nel suo contratto in scadenza nel 2024. Il Milan avrebbe già manifestato il suo interesse.

Valutazioni in corso, in attesa che il mercato entri nel vivo. In Olanda Götze ha ritrovato continuità fisica, disputando 77 presenze con un fatturato che sfiora il doppio 20 in goal e assist.

La sua passione per l’Italia è cosa nota: suo figlio si chiama Rome, in onore di Roma. Ma anche Milano, grande passione della moglie Ann-Kathrin, tutto sommato non è male.