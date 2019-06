Milan, Maldini è il nuovo Direttore Tecnico: ora è ufficiale

Dopo giorni di parole, ora è uffiicale: il annuncia che Paolo Maldini è il nuovo Direttore Tecnico del club.

Il comunicato è arrivato nel pomeriggio e si è legato a quello relativo al ritorno di Zvonimir Boban.

Come Direttore Tecnico, l'ex numero 3 e bandiera rossonera avrà un ruolo operativo sul mercato e su tutte le attività e priorità del momento.

L'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha espresso soddisfazione per il ruolo che Maldini ricoprirà, parlando della sua esperienza e leadership accumulata in anni al Milan.

"Paolo esprime qualità e valori che sono alla base del nostro Club. Sono felice di averlo alla guida della nostra Area Sportiva. Con lui potremo puntare alla costruzione di un Club moderno formato da professionisti di altissima qualità. Sarà un cammino che faremo insieme, per un progetto impegnativo ma avvincente che richiederà grandi energie e dedizione. Sono certo che saprà trasferire la sua esperienza, la sua visione e la sua leadership. Paolo è parte integrante del Milan e conosce la via per arrivare al successo. Sarà per tutti un importante punto di riferimento".