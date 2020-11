Milan, Maldini mette gli occhi su Thauvin: "Alto livello, va seguito"

Il ha messo gli occhi su Florian Thauvin. Il classe 1993 del , jolly offensivo che giostra sulla trequarti, va in scadenza di contratto a fine stagione.

I rossoneri, per ammissione diretta di Paolo Maldini, stanno monitorando la sua situazione dell'ex - tra le altre - di e . Il direttore dell'area tecnica rossonera ha scoperto le carte a 'Telefoot'.

"È un giocatore a fine contratto, quindi economicamente interessante. È un giocatore di alto livello. Non il prototipo di calciatore che abbiamo preso in questi due anni, per età, ma serve il mix giusto tra giovani ed esperienza. Sicuramente è un profilo che va seguito”.