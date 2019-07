Milan, Maldini su Donnarumma: "Abbiamo l'idea di tenerlo con noi per tanto tempo"

Maldini parla del futuro di Donnarumma in occasione della presentazione di Giampaolo: "Averlo a lungo è la prima idea che ci passa per la testa".

Presente a Casa in occasione della presentazione ufficiale di Marco Giampaolo come nuovo allenatore dei rossoneri, il direttore tecnico Paolo Maldini ha parlato anche di mercato, affrontando il delicato tema circa il futuro di Gianluigi Donnarumma.

Finito prepotentemente nel mirino del nelle ultime settimane, con i francesi pronti a offrire oltre a una somma in denato anche il cartellino di Alphonse Areola, il portiere è però uno dei punti fermi del Milan.

A ribadirlo è stato lo stesso Maldini, il quale ha specificato come l'idea del club al momento sia quella di costruire un futuro insieme a Donnarumma.

"Abbiamo l'idea di tenerlo con noi per tanto tempo. Questa è la prima che ci passa per la testa. In questo momento siamo in questa posizione".

Una conferma importante dunque per l'estremo difensore rossonero, il quale non ha mai nascosta la propria voglia di restare a Milano per continuare a vestire la maglia del Diavolo. Una strada che, ascoltate le parole di Maldini, pare ora la più probabile. Anche se l'arrivo di un'offerta irrifiutabile potrebbe cambiare le carte in tavola.