Milan, si ferma Maignan: sarà operato in artroscopia al polso

Il Milan si ritrova costretto a fare i conti con i problemi al polso sinistro di Maignan. Il portiere verrà operato mercoledì.

Il portiere del Milan, Mike Maignan, sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico a causa del persistere di un problema al polso con il quale sta facendo i conti da alcune settimane e precisamente dallo scorso 15 settembre, da quando cioè ha avvertito dolore nel respingere un rigore a Salah in una sfida di Champions con il Liverpool.

A comunicarlo è stato lo stesso club rossonero attraverso una nota ufficiale.

“Il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro di Mike Maignan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli".

Maignan, che sin qui non ha saltato un solo minuto né in campionato né in Champions League (9 presenze complessive) verrà quindi operato nella giornata di mercoledì.

Il Milan ancora non ha annunciato quali saranno i tempi di recupero e se il portiere transalpino sarà costretto, e per quanto tempo, a fermarsi ai box.