Milan, primo colpo di mercato: è atterrato a Linate il portiere Maignan

Mike Maignan, 25enne portiere fresco campione di Francia col Lille, è atterrato a Linate: martedì le visite col Milan, affare da 15 milioni.

In attesa di conoscere il futuro di Gigio Donnarumma, il Milan si è assicurato un portiere dalla certa affidabilità: il 25enne Mike Maignan, protagonista dello storico trionfo del Lille in Ligue 1, è infatti atterrato a Linate e martedì mattina sosterrà le visite mediche prima di firmare il suo contratto col club rossonero.

L'estremo difensore transalpino è pronto così ad intraprendere la nuova avventura in Italia, grazie ad un'operazione che il Diavolo e il club neo campione di Francia hanno definito sulla base di una cessione a titolo definitivo.

Un'accelerata sorprendente, che alimenta le voci relative a ciò che ne sarà della 'liaison' tra Donnarumma e il Milan: secondo quanto riporta 'Sky', la società lombarda e il Lille hanno chiuso l'affare per una cifra di 15 milioni comprensivi di bonus. Il calciatore si legherà fino al 2026.

Per Magnan, classe '95, l'ultima stagione ha portato in dote l'incredibile vittoria del campionato francese da assoluto protagonista: tra Ligue 1 e coppe, le presenze sono state 48. Un'annata super, impreziosita dall'inserimento nell'elenco dei 26 convocati per gli Europei stilato dal ct Didier Deschamps.

Da Lille alla Serie A dunque: aspettando di sciogliere il nodo Donnarumma, il Milan abbraccia un nuovo custode dei pali.