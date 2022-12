Milan-Lumezzane 3-2: Adli, Vranckx e i giovani della Primavera le note liete

Vittoria di misura nel primo test amichevole per il Milan in vista della ripresa del campionato. A segno Adli e i giovani Alesi e Eletu.

Prima sgambata in vista della ripresa del campionato per il Milan di Pioli, che a Milanello super 3-2 il Lumezzane, attuale capolista del Girone B di Serie D.

Test con due tempi da 40 minuti, dai ritmi non elevati ma che ha permesso al tecnico rossonero, complici le assenze dei nazionali, di dare minuti ad alcuni degli elementi meno utilizzati fin qui in stagione. Due le note positive in particolare: Aster Vranckx, schierato in mediana al fianco di Tonali, tra i più tonici e determinati a mettersi in evidenza; e Yacine Adli, trequartista nel 4-2-3-1 ibrido proposto da Pioli (con Pobega nell'inedito ruolo di vice Hernandez a sinistra), autore del primo goal rossonero al termine di un assolo da applausi.

Di Alesi e Victor Eletu, due dei tanti giovani della Primavera che hanno trovato spazio in questa amichevole, le altre reti per il Milan.

Di pregevole fattura anche i due goal messi a segno dal Lumezzane, da Spini nel primo tempo e da Mauri nella ripresa.

Il Milan tornerà in campo martedi 13 dicembre a Dubai contro l'Arsenal, nel primo impegno della tournée negli Emirati Arabi Uniti.

MILAN-LUMEZZANE 2-2

Marcatori: 10' Spini, 51' Adli, 54' Mauri, 68' Alesi, 78' Victor

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu (41' Mirante); Bakoune, Gabbia (62' Kalulu), Tomori (62' Thiaw), Pobega (62' Bozzolan); Vranckx (62' Foglio), Tonali (62' Victor Eletu); Krunic (62' Alesi), Adli (62' Gala), Rebic (62' El Hilali); Origi (62' Lazetic). All. Pioli

LUMEZZANE (4-3-1-2): Pisoni; Regazzetti, Tortelli, Tomas, Parodi; Calì, Pesce, Poledri; Spini; Parravicini (41' Mauri), Alessandro. All. Franzini.