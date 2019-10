Milan-Lecce 2-2: Piatek non basta, Calderoni gela San Siro al 92'

Babacar risponde a Calhanoglu, Piatek si sblocca nella ripresa: nel finale Calderoni trova un gran goal e fissa il risultato sul 2-2.

Serata amara per Stefano Pioli, che alla prima sulla panchina del , nel giorno del suo 54° compleanno, non va oltre il 2-2 contro il a San Siro. Un risultato che sa di beffa per i rossoneri, avanti due volte e riacciuffati in pieno recupero da un eurogoal di Calderoni.

Nei primi 45 minuti sembra tutto un altro Milan rispetto a quello visto nelle 7 giornate sotto la gestione Giampaolo: squadra arrembante, viva, che si presenta con frequenza al tiro regalando anche apprezzabili trame offensive. Il fantastico goal realizzato da Calhanoglu al 20’, con una strepitosa conclusione di destro da posizione defilata (complice anche un Gabriel non impeccabile), lascia presagire una serata sul velluto per i rossoneri.

E invece lo scenario si ribalta nella ripresa: il Milan perde ritmo e distanze e il Lecce approfitta dello svarione di Conti (ingenuo nel tocco col braccio, punito dall’arbitro con l’ausilio della VAR) per pareggiare i conti al 63’ con Babacar, che si fa perdonare l’errore dal dischetto ribadendo in rete il pallone respinto da Donnarumma.

Serve una scossa e Pioli sceglie la carta Piatek, inizialmente escluso dall’undici titolare per lasciar spazio a Leao. Ed è proprio il polacco a trovare il 2-1: cross basso dalla destra di un ritrovato Calhanoglu (migliore in campo per distacco) e conclusione di prima intenzione di Piatek, che trova l’angolo più lontano facendo esplodere San Siro. Gioia illusoria però, perché al 92’ il Lecce riacciuffa il pareggio con una staffilata da fuori area di Calderoni che non lascia scampo a Donnarumma.

TABELLINO

MILAN-LECCE 2-2

Marcatori: 20’ Calhanoglu, 63’ Babacar, 81’ Piatek, 92’ Calderoni

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà (67’ Krunic), Biglia, Kessié (80’ Rebic); Suso, Leao (67’ Piatek), Calhanoglu. All. Pioli

LECCE (4-3-2-1: Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer (64’ Petriccione); Mancosu, Falco (46’ Farias); Babacar (82’ Lapadula). All. Liverani

Arbitro: Pasqua

Ammoniti: Majer, Rossettini, Biglia

Espulsi: nessuno