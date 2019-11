Milan-Lazio, le pagelle: Immobile infinito, male Duarte

Nella Lazio, manco a dirlo, brillano Immobile e Correa. Nel Milan bene Castillejo, che poi si infortuna, delude invece Leo Duarte.

Queste le pagelle di e :

CASTILLEJO 7: Lo spagnolo, di nuovo titolare al posto di Suso (stavolta per un problema fisico del connazionale), prova a riscattarsi dopo la prova impalpabile contro la . Vivace, scattante, a tratti illuminante, come in occasione dell’assist sprecato da Paquetà prima del goal di Immobile. La sfortuna però lo costringe a lasciare il campo dopo soli 35 minuti per un problema muscolare.

IMMOBILE 7: Taglia il traguardo dei 100 goal in biancoceleste, un bottino incredibile se si considera che è arrivato alla presenza numero 147. Numeri da capogiro, da centravanti di caratura internazionale, che certificano lo spessore di un giocatore che sembra a volte non godere della giusta considerazione mediatica.

BENNACER 6,5: E’ uomo-ovunque in questo Milan, l’elemento che garantisce sostanza e cattiveria in mezzo al campo, anche se inevitabilmente finisce col perdere qualcosa sul piano della lucidità. Deve imparare probabilmente a gestire meglio le energie per essere ancor più ‘consistente’ in quel ruolo così delicato davanti alla difesa.

MILINKOVIC-SAVIC 5,5: Non una serata particolarmente brillante per il ‘Sergente’, che perde tanti palloni (16, dati Opta) e non trova mai tempo e modo di rendersi pericoloso con gli inserimenti senza palla, una delle specialità della casa. Solo un goal per lui in questo campionato finora, ci si aspetta molto di più da uno con le sue potenzialità.

DUARTE 5: Positivo contro la SPAL (sia da terzino che da centrale), in tremenda difficoltà contro la Lazio. Immobile gli prende il tempo in occasione del primo goal, sul secondo si fa infilare da Correa. Una prestazione che rende il recupero di Musacchio e (soprattutto) di Caldara fondamentale per Pioli.

CORREA 7: Il goal, il quarto in campionato, impreziosisce una partita fatta di spunti, iniziative geniali e qualche momento in cui sembrava aver staccato la spina (in particolar modo ad inizio ripresa). La classe perà non si discute: se migliora nella continuità nell’arco dei novanta minuti può diventare giocatore di livello assoluto.

MILAN (4-3-3): Donnarumma 6; Calabria 5, Duarte 5, Romagnoli 6, T. Hernandez 6,5; Paquetà 6 (53’ Leao 5), Bennacer 6,5, Krunic 6,5 (86’ Bonaventura sv); Castillejo 7 (35’ Rebic 5), Piatek 5,5, Calhanoglu 6,5. All. Pioli.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6,5; Bastos , Acerbi 6, Radu 6; Lazzari 6, Milinkovic-Savic 5,5 (60’ Parolo 7), Leiva 6, Luis Alberto 7, Lulic 5,5; Immobile 7 (60’ Caicedo 5,5, dall’ 82’ Cataldi sv), Correa 7. All. S. Inzaghi.