Il Milan perde Kjaer: infortunio al retto femorale, sarà rivalutato tra 7 giorni

Lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra per il centrale danese del Milan: potrebbe rientrare poco prima di Natale.

La sfida contro il per il è stata agrodolce: la vittoria per 4-2 che è valsa la qualificazione ha strappato più di un sorriso, ma allo stesso tempo lasciato preoccupazione per Simon Kjaer.

Il centrale danese è uscito dopo pochi minuto nel primo tempo a causa di un problema muscolare. La sua partita è durata soltanto 11 minuti, prima di esser sostituito da Romagnoli.

Il danese è stato sottoposto oggi a esami che hanno rivelato una lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Il difensore del Milan verrà ricontrollato tra 7 giorni per valutare l’evoluzione del problema.

La data del ritorno in campo non è ancora chiara: l'ipotesi più plausibile è che Kjaer possa tornare in campo poco prima di Natale, per la sfida al del 20 o, più probabile, il 23 dicembre contro la .

In sua assenza, Pioli dovrà affidarsi a Matteo Gabbia e a Leo Duarte a fianco di capitan Romagnoli.