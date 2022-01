Milan-Juventus, le pagelle: Tonali dappertutto, Rugani-Chiellini insuperabili

MILAN

MAIGNAN 6 - Praticamente mai impegnato dagli attaccanti bianconeri, stavolta non impeccabile nel gioco coi piedi.

CALABRIA 6,5 - Primo tempo di grande furore agonistico e intraprendenza offensiva, cala inevitabilmente nella ripresa (76' FLORENZI 6 - Entra in campo concentrato e dà il suo contributo)

KALULU 6,5 - Prova di sostanza e applicazione, senza grosse sbavature, tenendo a bada sia Morata che Kean.

ROMAGNOLI 6,5 - Al rientro dopo lo stop per il Covid si fa apprezzare con una prestazione di alto profilo.

HERNANDEZ 6,5 - Quando parte è incontenibile, da rivedere forse qualche scelta di gioco ma resta una certezza per Pioli.

TONALI 7 - Giganteggia a centrocampo, stravincendo il duello con Locatelli. Grinta e geometrie, pedina imprescindibile per questo Milan.

KRUNIC 6 - Non è un mediano, non è un trequartista ma ci mette tutto l'impegno possibile per non sfigurare.

MESSIAS 5,5 - Preferito inizialmente a Saelemakers, il brasiliano resta in penombra, senza mai incidere. (61' SAELEMAEKERS 5,5 - Il belga non vive un momento positivissimo, si intestardisce in qualche giocata superficiale)-

DIAZ 5 - Altra prova senza guizzi per lo spagnolo, che dopo la positività al Covid non ha più ritrovato la brillantezza di inizio stagione. (61' BENNACER 6 - Un viaggio lungo, due allenamenti e subito in campo: mezzora di sostanza, difficile chiedere di più)

LEAO 6 - Gli unici sprazzi di fantasia e imprevedibilità arrivano come spesso accade dal portoghese, che non riesce però a raccogliere i frutti delle sue buone giocate. (76' REBIC 6 - Pochi minuti per lasciare il segno, ancora non al top della condizione)

IBRAHIMOVIC 6 - Alza bandiera bianca alla mezzora per un problema muscolare dopo aver ingaggiato un paio di duelli con Chiellini, senza però lasciare traccia sul match. (28' GIROUD 5,5 - Fin troppo altruista, ci si aspetta da lui maggiore cattiveria e 'fame di goal' nei pressi della porta avversaria)

JUVENTUS

SZCZESNY 6.5 - Reattivo sui tentativi di Leao e Theo, mette in mostra la sicurezza degli ultimi tempi.

DE SCIGLIO 6 - Prova qualche falcata qua e là, ma si concentra soprattutto sulla fase difensiva.

RUGANI 7 - Che dire? Un contributo semplicemente perfetto. Il tutto, mettendo in mostra grande eleganza.

CHIELLINI 7 - Qualche errore in impostazione, tuttavia la consueta solidità nell’uno contro uno.

ALEX SANDRO 6 - Pronti via rischia di commetterla grossa su Calabria, cresce con il trascorrere dei minuti.

CUADRADO 6 - Sfiora il goal nel lato A del match e, ancora una volta, comprende come i direttori di gara non gli concedano il benché minimo credito. Nel dubbio, mai fallo a favore. (65’ BERNARDESCHI 5,5 - Non incide).

BENTANCUR 6.5 - Accostato nelle ultime ore all’Aston Villa, ben figura in mezzo al campo. (90’ RABIOT SV).

LOCATELLI 5 - Becca un giallo che non gli consentirà di giocare contro il Verona e che ne condiziona vivacemente il piano match. (65’ ARTHUR 5.5 - Dà geometrie e tempi, ma perde un possesso sanguinoso che sarebbe potuto costare caro ai suoi compagni).

MCKENNIE 5.5 - Tanto lavoro sporco, tuttavia poca incisività e precisione nei metri decisivi.

DYBALA 6 - Si sacrifica in funzione della coralità, alle volte eccessivamente. (90’ KULUSEVSKI SV).

MORATA 5 - Un solo tentativo di testa e poco altro da dichiarare. Chiede un penalty. (74’ KEAN 5.5 - Lotta, fa a sportellate, ma sotto porta non si vede).

LE PAGELLE DI MILAN-JUVENTUS

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6,5 (76' Florenzi 6), Kalulu 6,5, Romagnoli 6,5, Theo Hernandez 6,6; Tonali 7, Krunic 6; Messias 5,5 (61' Saelemaekers 5,5), Brahim Diaz 5 (61' Bennacer 6), Leao 6 (76 Rebic 6); Ibrahimovic 6 (28' Giroud 5,5). All. Pioli

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny 6,5; De Sciglio 6, Rugani 7, Chiellini 7, Alex Sandro 6; Locatelli 5 (65' Arthur 5,5), Bentancur 6,5 (90' Rabiot sv); Cuadrado 6 (65' Bernardeschi 5,5), Dybala 6 (90' Kulusevski sv), McKennie 5,5; Morata 5 (74' Kean 5,5). All. Allegri