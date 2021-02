Milan-Inter Primavera: dove vederla in tv e streaming

Derby del campionato Primavera, il Milan affronta l'Inter: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

MILAN PRIMAVERA-INTER PRIMAVERA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan Primavera-Inter Primavera

Milan Primavera-Inter Primavera Data: 17 febbraio 2021

17 febbraio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sportitalia (canale 252 del satellite)

(canale 252 del satellite) Streaming: Sportitalia

A pochi giorni dal Derby dei grandi, nel Campionato Primavera 1 va in scena anche la stracittadina giovanile tra Milan e Inter: una sfida sentitissima anche per gli under delle due squadre di Milano, pronte a conquistare il titolo di miglior compagine cittadina.

Sia Milan che Inter hanno conquistato 15 punti fin qui e lottano per entrare nella fase finale del torneo: per ora sono due le lunghezze dal secondo posto occupato dalla Juventus che permette un passo avanti nel tabellone, sei dalla capolista Roma.

Nel precedente turno di campionato il Bologna ha battuto in maniera netta il Milan per 3-0, mentre l'Inter ha superato la Roma di misura per 1-0. Il derby infrasettimanale, nonostante sia febbraio, è la gara d'andata, visto il torneo iniziato in ritardo causa noti problemi di coronavirus: il ritorno si giocherà a fine maggio.

Qui potete trovare tutte le notizie su Milan-Inter Primavera dalle notizie sulle formazioni a dove vedere il match in tv e streaming .