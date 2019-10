Milan e Inter, nessuna alternativa: "Il nuovo stadio solo a San Siro"

Tra nuovi indizi e tante indiscrezioni arriva una certezza per il progetto del nuovo stadio di e : la casa delle due milanesi sarà costruita nuovamente nel quartiere di San Siro, come confermato dagli stessi rappresentanti delle società.

Durante l'incontro di Palazzo Marino i vertici rossoneri e nerazzurri hanno escluso l'esistenza di un piano B sulla location del nuovo stadio, come confermato dalla 'Gazzetta dello Sport':

"La proposta depositata dai club riguarda il quartiere di San Siro. Questa è la sola opzione oggi esistente: la sola alternativa per i club è un nuovo San Siro a San Siro. Varrebbe circa 1,2 miliardi, di cui 650 milioni per lo stadio e il resto per il Real Estate".