L'attaccante portoghese non si allena con i compagni alla vigilia del derby, quasi certamente non sarà della partita.

Rafael Leao resta in forte dubbio per l'andata del derby di Champions League contro l'Inter. Il portoghese infatti non ha partecipato all'allenamento di rifinitura insieme ai compagni.

Vittima di un'elongazione muscolare che lo ha costretto al cambio sabato pomeriggio nei primi minuti di Milan-Lazio, Leao sta cercando di recuperare a tempo di record per essere regolarmente in campo mercoledì sera.

Il portoghese è entrato sul terreno di gioco in un secondo momento, lavorando individualmente insieme a un preparatore ma senza forzare i ritmi.

Domani, probabilmente, Leao farà un ultimo tentativo sostenendo un provino decisivo ma la sensazione è che difficilmente sarà della partita.

L'obiettivo di Pioli è quello di riaverlo almeno part-time per la gara di ritorno, in programma ovviamente sempre a 'San Siro' martedì 16 maggio.

Al posto di Rafa Leao dovrebbe quindi giocare Saelemaekers, attualmente favorito su Messias e Origi.