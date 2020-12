Milan in emergenza col Sassuolo: Rebic non convocato

Ante Rebic non è stato convocato per la delicata trasferta contro il Sassuolo a causa di un problema al piede, al suo posto giocherà Rafael Leao.

in grande emergenza contro il . I rossoneri infatti, oltre che di Zlatan Ibrahimovic, dovranno fare a meno pure del suo sostituto naturale Ante Rebic.

Il croato, come spiegato da Pioli in conferenza stampa, soffre di un problema al piede e non ha recuperato in tempo per la trasferta di Reggio Emilia tanto che non è stato neppure convocato

#SassuoloMilan 📰

The squad for matchday 13! First call-up for Roback



I convocati per la trasferta di Reggio Emilia, prima volta per Roback #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/LZPcsqMKQI — AC Milan (@acmilan) December 19, 2020

Al suo posto come prima punta dovrebbe quindi giocare Rafael Leao, pungolato dal tecnico dopo le ultime scialbe prestazioni. Alle sue spalle agiranno Saelemaekers e Calhanoglu, mentre è aperto il ballottaggio tra Hauge e Brahimz Diaz.

Altre squadre

Considerata l'emergenza nel reparto offensivo arriva la primaconvocazione per il giovane Roback. Oltre a Ibrahimovic e Rebic sono ancora out anche Kjaer, Gabbia e Bennacer.