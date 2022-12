Milan, il rientro di Maignan slitta ancora: ipotesi Sportiello già a gennaio

I rossoneri affrontano il problema del portiere francese: prossimi giorni decisivi. Si pensa ad anticipare l'arrivo del portiere dell'Atalanta.

Anche in questa pausa il Milan affronta il problema del portiere. Il rientro di Mike Maignan era atteso a gennaio, ma potrebbe slittare ancora.

Il portiere è ai box da settembre per una lesione al polpaccio, la cui ripresa non è ancora stata completata: i prossimi giorni saranno decisivi per capire se potrà essere in campo alla ripresa del 4 gennaio.

Secondo Sky Sport, intanto, il Milan sta pensando ad un piano alternativo: primo su tutti quello che porterebbe ad anticipare l'arrivo di Marco Sportiello già a gennaio.

Il portiere attualmente in forza all'Atalanta va in scadenza a fine anno e avrebbe già un accordo con i rossoneri per la prossima stagione.

Ovviamente sarà necessario in questo caso un accordo con l'Atalanta, che perderebbe il proprio secondo, anche se Gasperini lo ha spesso utilizzato per dare riposo a Musso.