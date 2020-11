Milan, il fondo Elliott precisa: "Deteniamo il 96% del club"

Arriva la pronta risposta da parte del fondo Elliott dopo le indiscrezione diffuse da alcuni media italiani riguardo la proprietà del . Il portavoce ha ribadito la proprietà del club rossonero, sottolineando l'ambizioso progetto già avviato.

Questa la nota diffusa tramite l''Ansa' dal fondo che detiene le quote di maggioranza del Diavolo:

Il portavoce del fondo guidato da Paul Singer sottolinea poi il grande investimento fatto in questi mesi:

Arrivano conferme inoltre sul notevole investimento fatto per la costruzione del nuovo impianto:

"Elliott si è inoltre impegnata a partecipare a un investimento privato di 1,2 miliardi di euro per la costruzione di un nuovo stadio all’avanguardia per la città di Milano e di un innovativo distretto multifunzionale, che insieme contribuiranno alla continua trasformazione di AC Milan, offrendo non solo un punto di riferimento iconico alla città ma anche un progetto di eccellenza per il calcio italiano".