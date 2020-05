Milan-Ibrahimovic, separazione quasi certa a fine stagione

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', non ci sono ormai molti dubbi: Zlatan Ibrahimovic lascerà il Milan a fine stagione.

Zlatan Ibrahimovic, al netto di clamorose sorprese, lascerà il a fine stagione. Questo è quanto riportato da 'Sky Sport' e quanto filtra ormai da qualche settimana in casa rossonera.

Dopo essere tornato dalla , l'attaccante del Milan osserva il fisiologico periodo di quarantena per chi rientra dall'estero, e vive a Milanello: è praticamente solo, un catering esterno si occupa della sua colazione, del pranzo e della cena.

Si allena quando tutti gli altri giocatori vanno via nel pomeriggio e sta riflettendo sul proprio futuro. A gennaio era stato convinto a tornare al Milan soprattutto da Boban e Maldini. Il primo non c'è già più, il secondo potrebbe proprio come lui lasciare i rossoneri a fine anno.

Altre squadre

Il Milan, con a capo Gazidis e forse con Ralf Rangnick in panchina, inizierà un profondo percorso di cambiamento, con l'abbassamento del tetto ingaggi e con la linea verde come leitmotiv in sede di calciomercato.

E' chiaro che una figura come Zlatan Ibrahimovic è troppo ingombrante in questo momento. E a breve ci sarà un confronto tra lo svedese e la dirigenza, che chiarirà il futuro di entrambe le parti.

Anche Ibra forse si è reso conto che il Milan che ha ritrovato a gennaio non è più quello che ha lasciato anni fa, troppo cambiato... All'orizzonte per lui potrebbe esserci anche il ritorno in patria, con la maglia dell'Hammarby.