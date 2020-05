L'Hammarby sogna Ibrahimovic: "Zlatan da noi? È probabile"

Jesper Jansson, direttore sportivo dell'Hammarby, parla ai microfoni di 'Expressen': "Se c'è la possibilità di acquistare Ibrahimovic? Probabile..."

Parole per certi versi molto sorprendenti quelle del direttore sportivo dell'Hammarby, Jesper Jansson, che si espone pubblicamente su un tema molto delicato come il futuro di Zlatan Ibrahimovic.

Intervistato da 'Expressen', Jesper Jansson ha lasciato la porta aperta all'acquisto di Zlatan Ibrahimovic da parte dell'Hammarby.

"È probabile, penso di si. Ma solo Zlatan lo sa. Al momento lui non ha detto nulla a riguardo, e io non devo di certo dirgli che lo vogliamo qua. Ormai ho capito com'è fatto, lui non si esporrà

fino a quando non sarà sicuro al 100%, ma ovviamente a noi l'ipotesi piacerebbe molto".

Ricordiamo che Zlatan Ibrahimovic in questi mesi si è allenato proprio con l'Hammarby, squadra di cui detiene una parte delle quote societarie. Qualche settimana fa invece Zlatan si era espresso così sull'imminente futuro. Ed in effetti proprio nella giornata di oggi, lunedì, è atteso dal in .