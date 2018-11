Milan-Ibrahimovic, Leonardo glissa: "Parliamo con tante persone..."

Il dirigente rossonero ha parlato dopo il pareggio contro la Lazio: "Vogliamo riportare il Milan in un certo mercato".

Il Milan ha assaporato la vittoria, ma alla fine contro la Lazio è arrivato 'solo' un pareggio. Al termine della sfida, ai microfoni di 'Sky Sport', ha parlato anche Leonardo, dimostrandosi soddisfatto della sua squadra.

Il dirigente brasiliano ha cominciato l'intervista parlando però di mercato, stuzzicato ovviamente sul tema: "Cosa mi sono detto con Ibrahimovic? Stiamo parlando con tante persone per cercare di rientrare in un certo giro del mercato. Ma non solo, vogliamo ristabilire una certa posizione per la società, sotto ogni punto di vista".

Detto ciò non è il momento di parlare di calciomercato, perché la squadra sta crescendo. Ci sono ottimi segnali e torneranno anche gli infortunati. Siamo quinti e in piena lotta per la Champions League, tutto sta andando nella direzione giusta per tornare ai nostri livelli che ci competono, sia dal punto di vista sportivo che societario".

Leonardo poi parla anche della situazione in divenire con l'UEFA: "Loro stessi non hanno bene idea di cosa accadrò. Io e Maldini non ci occupiamo direttamente di questa cosa ma sappiamo tutto. Non siamo gli unici coinvolti nel FPF e quindi succederanno tante cose".