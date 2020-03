Milan, tocca a Begovic: il portiere fuggito dalla guerra e in goal in Premier League

Le condizioni di Donnarumma spingono al debutto da titolare Asmir Begovic, il portiere scappato dalla guerra e autore di un goal in Premier League.

Adesso tocca a lui, per la prima volta dal primo minuto. Dopo i 38' disputati a Firenze alla vigilia del "caos coronavirus", Asmir Begovic debutterà da titolare in . Un esordio che arriva all'età di 33 anni, contro il , in uno stadio vuoto e in un clima surreale.

Ma nella vita di Begovic di normale c'è stato ben poco. Nato a Trebigne, nella ex Jugoslavia (da non confondere con Trebinjè, in Albania) nel 1987, quando il piccolo Asmir muoveva i suoi primi passi la Jugoslavia implodeva in una guerra civile che costringeva la sua famiglia a fuggire in . E' lì che Asmir cresce e si avvicina al calcio, nel ruolo di portiere. Una sorta di autodifesa naturale per chi nella vita è stato costretto sin da subito a pensare prima a non prenderle.

A casa sua, che nel frattempo era diventata parte del territorio bosniaco, al confine con la , c'è tornato solo tanti anni dopo, per vederne i resti. "Casa mia non esisteva più, nulla esisteva più", ha raccontato.

Come accaduto per tutti coloro nati nei territori della ex Jugoslavia, la sua nazionalità è stabilita dagli attuali confini geografici e dunque, come detto, Asmir Begovic è bosniaco. Ma non solo. È anche canadese. Sì, perché sei anni dopo la fuga in Germania, la famiglia Begovic vola in cerca di fortuna in Canada ed è lì che il piccolo Asmir - all'epoca 10 anni - ottiene un nuovo passaporto che gli permette di disputare il Mondiale Under 20 del 2007, proprio in Canada, e a ricevere la prima convocazione - seppur senza giocare - nello stesso anno. La Nazionale canadese lo convocherà altre volte ma senza mai farlo giocare ed è per questo che poi, d'accordo col c.t. Blazevic, potrà poi giocare con la maglia della .

A Edmonton, in Canada, inizia a giocare con la maglia del Southwest Sting SC, ma il suo peregrinare non si placa e all'età di 16 anni approda in , dove entra nel settore giovanile del Portsmouth. Da lì è un lungo girare in prestito: prima in (a Là Louviere) e poi in numerosi club inglesi, toccando persino la quarta serie.

Nel marzo del 2009 la svolta: il Portsmouth lo richama dal prestito allo Yeovil e lo fa persino debuttare, prima in contro il Bristol, partita nella quale non subisce reti, poi in Premier nel 3-1 rifilato al Sunderland. Nel frattempo, proprio in quegli anni in cui la sua carriera stava per spiccare il volo, la perdita del nonno lo spinge a fermarsi. Soltanto temporaneamente, per fortuna.

Il volo definitivo però, Begovic lo spicca quando firma per lo . Il club dello Staffordshire gli dà totale fiducia e gli consegna la maglia da titolare in Premier League senza indugi. Sono gli anni di Crouch e Nzonzi, di Pennant e Huth, anni di salvezze tranquille e soddisfazioni. Anni in cui Begovic si toglie anche lo sfizio di segnare un goal, con un lungo rinvio che beffa Boruc in una storica sfida col datata 2 novembre 2013. Il goal arriva da 92 metri e diventa il goal segnato da più lontano nella storia della Premier League.

Goal che permette a Begovic di diventare il primo portiere ad entrare nel Guinness dei primati. Ed è un vero paradosso, perché non ci è riuscito grazie alle sue parate, ma per merito di un goal segnato. Davvero incredibile.

Nel 2015 è addirittura il a puntare su di lui per raccogliere l'eredità di Petr Cech come vice di Thibaut Courtois e, seppur da "secondo", si toglie la soddisfazione di vincere la Premier League con Antonio Conte in panchina, disputando due gare.

Poi la voglia di giocare di più lo spinge al Bournemouth, dove vive due stagioni prima di farsi attrarre da una nuova avventura al Qarabag, in Azerbaigian, prima di raccogliere l'eredità di Reina al come vice-Donnarumma.

E adesso, nella domenica a porte chiuse, forse la più surreale della storia del calcio italiano, tocca proprio a lui. A lui che di banale ha vissuto sempre poco e che, probabilmente, al banale è proprio allergico.